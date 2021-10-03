«Наглая» внешняя политика приведет к изоляции Украины от окружающего мира, заявил депутат ВРУ от партии ОПЗЖ Илья Кива. Он пояснил, что подавляющее число государств Европы не выносят хамского отношения к себе.

По словам парламентария, Киев стоит на пороге всеобщего бойкота. В Соединенных Штатах неоднократно заявляли, что «устали от Украины», европейские государства все чаще подвергают страну критике и действуют в своих интересах, полностью игнорируя проблемы Киева.

Украина прошла точку невозврата, уверен Кива. Сейчас она вышла на грань развала и самоуничтожения. И «наглость» от Зеленского только ускорит этот процесс.

Напомним, что ранее президент Украины заявил, что только благодаря «наглой внешней политике» стране не только удается продвигаться вперед, но и демонстрировать этот прогресс всему миру.