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Юлия Нагайцева, специалист в области трихологии, в ходе беседы с ведущим радио Sputnik рассказала о том, что необходимо делать в случае быстрого выпадения волос после заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно ее словам, данный процесс может начаться далеко не сразу – нередко пациент замечает его признаки лишь спустя несколько недель после инфицирования или выздоровления. При этом восстановление роста волос после COVID-19 без медпомощи происходит лишь у очень небольшого процента зараженных. По этой причине следует обязательно обратиться за помощью к врачам.

Медики поставят диагноз и определят, какие именно элементы нужны организму. После этого будет назначена лечебная терапия, которая зачастую предполагает прием различных медицинских препаратов, витаминов и микроэлементов. Некоторым пациентам могут назначить инъекции и наружное лечение.

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  • Анна
  • 20.09.2021
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