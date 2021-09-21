Юлия Нагайцева, специалист в области трихологии, в ходе беседы с ведущим радио Sputnik рассказала о том, что необходимо делать в случае быстрого выпадения волос после заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно ее словам, данный процесс может начаться далеко не сразу – нередко пациент замечает его признаки лишь спустя несколько недель после инфицирования или выздоровления. При этом восстановление роста волос после COVID-19 без медпомощи происходит лишь у очень небольшого процента зараженных. По этой причине следует обязательно обратиться за помощью к врачам.

Медики поставят диагноз и определят, какие именно элементы нужны организму. После этого будет назначена лечебная терапия, которая зачастую предполагает прием различных медицинских препаратов, витаминов и микроэлементов. Некоторым пациентам могут назначить инъекции и наружное лечение.