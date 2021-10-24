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В Воронеже пассажиры одной из маршруток подрались с темнокожим мужчиной. Причиной стала неправильно надетая маска.

Как сообщается, мужчина находился в общественном транспорте, спустив маску на подбородок. Несоблюдение масочного режима возмутило других пассажиров, которые сначала просили его надеть маску как полагается. Однако мужчина отказывался, заявляя, что ему нечем дышать.

В какой-то момент между пассажирами началась драка. Первым начал один из местных жителей, а затем темнокожий мужчина ударил его в нос. В итоге его выгнали из маршрутки.

Инцидент попал на видео, которое было опубликовано 23 октября Telegram-каналом Shot. Как отмечается, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Воронежской области были ужесточены ковидные ограничения.

Недавно мы рассказывали о скончавшейся от коронавируса женщине, которая намеренно заразила себя и семью. Как отмечается, женщина была уверена в том, что переболеет легко, если заразится от человека, который уже болеет в лёгкой форме.

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