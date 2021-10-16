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Американские специалисты заявили, что у людей, которые не поставили прививку от коронавируса, риск смерти в 11 раз выше, чем у тех, кто прошел вакцинацию.

Об этом рассказали специалисты федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний, изучив данные статистики за 2021 год. Как они заявили, граждане, которые отказались от вакцинации, в среднем заражались коронавирусом в 6,1 раза чаще. Риск летального исхода при заражении у них был выше в 11,3 раза.

Таким образом, учёные сделали заявление, что вакцина от коронавируса помогает снизить риск заболевания и легче перенести болезнь тем, кто всё же заразился. Также указывается, что в настоящее время ни одна из существующих вакцин не гарантирует того, что человек сможет избежать заражения.

Недавно эксперт заявил, что массовая вакцинация не поможет полностью остановить распространение коронавируса. К примеру, в Сингапуре, где привито около 80% населения, число заболевших не уменьшается.

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