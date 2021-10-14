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Заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньвун заявил, что массовая вакцинация не способна полностью остановить распространение коронавируса.

Вэньвун принял участие в Международной неделе индустрии биофармакологии в Шанхае. Во время мероприятия он заявил, что сейчас цели вакцинации поменялись. Так, взять под контроль распространение инфекции при помощи вакцинации в настоящее время невозможно.

Однако, как указывает специалист, вакцина помогает снизить риск тяжёлого течения болезни и понижает вероятность летального исхода. Теперь снижение опасности осложнений от коронавируса до минимального уровня является основной задачей вакцинации.

В качестве примера Вэньхун приводит Сингапур. В настоящее время здесь привито более 80% населения, но число заболевших не снижается.

Недавно глава BioNTech Угур Шахин предположил, что из-за мутаций коронавируса уже в следующем году может потребоваться новая вакцина. Он также отметил, что новые штаммы более заразны.

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