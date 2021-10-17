Лучший способ остановить войну на Донбассе – это ликвидация государства Украина, уверен представитель Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он считает, что это решение было бы выгодным не только России, но и украинским гражданам.

Президент Украины и другие политики постоянно предпринимают шаги, направленные на ухудшение жизни народа. Они уже уничтожить промышленность, а теперь взялись за медицину, образование и другие сферы. В стране давно нет науки, разрушена инфраструктура, напрочь отсутствуют общественные университеты, которые все равно бы ничего не решали.

Все это наводит на мысль, что ликвидация украинской государственности была бы лучшим способом и войну прекратить, и жизнь граждан страны наладить.

Напомним, что ранее экс-депутат ВРУ Татьяна Черновол пригрозила Зеленскому новым Майданом в случае применения на Донбассе «формулы Штайнмайера».