Бывшая депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол грозит Зеленскому новым Майданом, если он возьмется за реализацию «формулы Штайнмайера». Напомним, что эта самая формула предполагает введение в самопровозглашенных республиках Донбасса особую форму самоуправления, аналогичную автономии.

Черновол считает недопустимыми подобные решения. По ее словам, «формула Штайнмайера» несет угрозу Украине, поэтому народ сразу же выйдет на протестные акции. Для президента Владимира Зеленского это может закончиться досрочной отставкой.

Напомним, что украинская оппозиция требует сперва восстановить границы государства, а уж затем обсуждать самоуправление на Донбассе и проведение в регионе самостоятельных выборов. О возможных протестах в случае применения формулы очень часто заявляют и радикалы, которым, впрочем, нужен любой повод, чтобы свалить действующую власть.