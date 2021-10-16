Переброска дополнительных военных подразделений Турции в провинцию Идлиб завершилась потерями для Анкары, сообщает портал Avia.Pro. Авторы поясняют, что по тайно организованному турецкому конвою был нанесен удар предположительно из противотанкового ракетного комплекса.

Согласно сообщениям сирийских СМИ, ракета угодила точно в бронеавтомобиль Kirpi II. При этом двое военнослужащих армии Турции погибли на месте, а еще пять человек получили серьезные ранения и были отправлены в госпиталь.

Напомним, что Турция сосредотачивает силы для вторжения в Сирию. Она намерена объявить курдам беспощадную войну, игнорируя при этом протесты России и Соединенных Штатов. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что напряженность на границе становится очень опасной.