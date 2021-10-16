Ситуация в Сирии снова накаляется. На этот раз – из-за Турции, которая готовит вторжение в страну для проведения крупномасштабной операции против курдов. Военный эксперт Алексей Леонков оценил возможные сценарии развития событий.

Он напомнил заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об участившихся атаках курдов и необходимости как можно скорее решить эту проблему. Следом за главой государства высказался и руководитель МИД Мевлют Чавушоглу, который обвинил в потакании курдским формированиям со стороны России и США.

Практически сразу после этого американские военные начали перебрасывать силы на границу с Турцией, чтобы предотвратить возможное вторжение.

«На фоне ухудшения отношений с США и переменчивых отношений с Турцией статика должна перейти в динамику», – написал аналитик.

По его мнению, напряженность на границе Турции и Сирии становится чрезвычайно опасной, так как может вылиться в полномасштабный военный конфликт.