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В Подмосковье для проверки состояния домов начали использовать квадрокоптеры. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

Как сообщается, дроны позволяют намного быстрее и точнее оценить состояние кровель домов, водостоков, балконов и лоджий, межпанельных швов, и прочего. Нарушения, которые были обнаружены при помощи квадрокоптеров, сразу же фиксируются и отправляются в управляющую компанию.

В итоге, устройства позволяют тратить на осмотр и проверку буквально считанные минуты, что заметно экономит время работников. Об этом рассказала Ольга Федина – главный государственный жилищный инспектор Подмосковья. Она также отметила, что квадрокоптеры всё чаще используют и управляющие организации региона.

Недавно комитет по туризму Подмосковья рассказал о пяти туристических маршрутах в регионе, где можно отдохнуть вместе с детьми. Посетить их предлагается во время выходных в начале ноября.

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