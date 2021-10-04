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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в беседе с изданием «Страна.ua» заявил, что быстрой реакции на «досье Пандоры» ожидать не стоит.

Как сообщается, «досье Пандоры» является расследованием Международного консорциума журналистов о возможной причастности некоторых мировых лидеров к оффшорным схемам. Так, в этом докладе речь идёт о 30 лидерах стран, более, чем ста миллиардерах, и нескольких сотнях чиновников. В частности, в докладе упоминается и Зеленский.

Журналисты выяснили, что украинский президент использовал офшорные схемы для получения прибыли от бизнеса, который ведёт его семья, за рубежом. Декларировать же эти доходы он не собирался. Кроме того, Зеленского и его соратников обвиняют в причастности к переводам 40 миллионов долларов от связанных с Коломойским структур.

Согласно заявлению Никифорова, быстрой реакции в ответ на обвинения не будет.

Кроме Владимира Зеленского, в скандале фигурируют и его близкие друзья. Их обвиняют в приобретении через офшоры элитных квартир в Лондоне.

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