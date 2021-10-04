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Президент Украины Владимир Зеленский с компанией старых друзей скупили через офшоры элитные квартиры в Лондоне, сообщают эксперты Международного консорциума журналистских расследований. Документы, подтверждающие это, появились на сайте Pandora Papers.

Сразу две квартиры в Лондоне, общая стоимость которых составляет 5 миллионов долларов, прикупил себе старый друг и нынешний советник Зеленского Сергей Шефир, недавно оказавшийся в центре скандала, связанного с покушением. Еще один друг и деловой партнер президента Андрей Яковлев обзавелся элитным британским жильем за 1,2 миллиона.

Кроме того, компания Яковлева приобрела еще одну квартиру в 10 минутах ходьбы от парламента Великобритании за 2 млн. Все покупки производились через сеть офшоров, которые были созданы при участии президента Зеленского.

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