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В Москве привившимся гражданам выплатят пособие в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточняется, рассчитывать на получение выплаты могут проживающие в столице пенсионеры, которым уже исполнилось 65 лет. Они должны поставить хотя бы один компонент вакцины. Уточняется, что пенсионеры, проходящие ревакцинацию, также могут рассчитывать на получение выплаты.

Подать заявление на получение пособия можно в городском центре социального обслуживания. Однако указывается, что выплата производится вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье». Таким образом, для подачи заявления потребуется предъявить паспорт, сертификаты, подтверждающие вакцинацию и право на получение подарочного набора.

Недавно мы сообщали о том, что в Подмосковье медики будут получать доплату за каждого жителя, поставившего вакцину. Доплата составит 200 рублей за одного человека.

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