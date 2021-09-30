Подмосковные власти приняли решение доплачивать медицинским работникам за каждого жителя региона, решившего сделать прививку.

Минздрав Московской области сообщил, что сумма доплаты составит 200 рублей за одного человека. При этом средства сперва будут аккумулироваться, а затем распределяться между всеми медработниками, которые задействованы в иммунизации населения от коронавирусной инфекции.

Это решение регионального Минздрава прокомментировал главврач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. Он считает, что оно понравится многочисленным антивакцинаторам, даст им в руки новый аргумент против прививок.

«Официальное объявление о том, что будут стимулировать врачей за большее привлечение людей к вакцинации финансово, поднимает вопрос о том, что вакцинация становится вопросом конкретно коммерческим в данный момент: я привлекаю какого-то пациента и получаю за него деньги, как будто мы продаем эту вакцину», – разъяснил эксперт.

Он также отметил, что для медиков, которые занимаются вакцинацией, лучше организовать специальные курсы. После окончания которых увеличить им зарплату. Это позволит специалистам получать деньги за квалифицированную иммунизацию, а не за привлечение новых желающих сделать прививку.