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В Кемерово камера видеонаблюдения засняла, как школьница подняла урну, которую до этого опрокинул пожилой мужчина. Видеозапись была опубликована в соцсети «Вконтакте» в сообществе «Инцидент. Кузбасс».

Как сообщается, бетонная урна, о которой идёт речь, расположена во дворе на проспекте Шахтеров, 93д. Вечером 20 октября рядом с урной шла пожилая пара. Мужчина ударил урну ногой, опрокинув её, в результате чего мусор рассыпался. Пара после этого зашла в свой подъезд, который находился поблизости.

На следующее утро здесь же проходила школьница, которая увидела упавшую урну и поставила её на место. Затем она пошла дальше.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Сети и пользователи отметили, что девочка оказалась сознательнее взрослых. Также было заявлено, что таким представителям старшего поколения, которые были представлены на видео, нельзя обсуждать то, какая сейчас пошла молодёжь.

Недавно представители одной из школ Кемерово опровергли информацию об ученике, которого могли отчислить. Причиной для отчисления могло стать видео с учителем, опубликованное в TikTok.

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