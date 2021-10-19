Представители одной из школы в Кемерово отреагировали на информацию о том, что в учебном заведении якобы отчислили одного из школьников после публикации ролика с учителем.

Вчера, 18 октября, в социальных сетях начали появляться сведения о том, что один из учащихся школы под номером 85, которая находится в районе Лесной Поляны, незаметно снял на камеру преподавателя, а затем разместил видео с ним в «ТикТоке». После этого ребенка было решено «отчислить», так как он задел честь учителя и всего образовательного учреждения. Об этом заявил один из пользователей.

Однако сотрудники школы связались с местной прессой и заявили, что данная информация не имеет под собой никаких оснований, так как ученика никто не отчислял. При этом с ребенком и его родителями провели профилактическую беседу.