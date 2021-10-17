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В Германии рассказали, из-за чего произошло резкое и сильное увеличение стоимости газа в Европе, а также о том, как исправить эту ситуацию.

Как сообщается, главных причин газового кризиса несколько. Так, в европейских хранилищах осталось мало запасов из-за прошедшей долгой и холодной зимы. При этом поставки газа в Европу были сокращены, а в Азию – увеличены. Кроме того, после пандемии коронавируса экономика ЕС начали расти и требовать больше расходов газа.

Согласно заявлению Клауса Эрнста, который является главой комитета бундестага по экономике и энергетике, ещё одним фактором является то, что значение природного газа для производства энергии растёт в глобальном масштабе.

Как он считает, когда начёт работать газопровод «Северный поток-2», стоимость газа в Европе упадёт.

Недавно авторы немецкого портала Die Zeit призвали граждан экономить газ, что бы не платить Путину. Как было заявлено, необходимо «нанести удар по РФ» путем экономии энергоресурсов.

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