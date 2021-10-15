На страницах немецкого портала Die Zeit появился материал с призывом к жителям ФРГ начать экономить газ, чтобы перестать платить Владимиру Путину, российскому лидеру.

В публикации указывается, что большое потребление «голубого» топлива в стране и повышение зависимости от него немецких граждан очень радуют Кремль. Журналисты заявляют, что необходимо «нанести удар по РФ» путем экономии энергоресурсов. Это также должно стать ответом на значительное увеличение их стоимости на европейском рынке.

Представители немецкой прессы добавили, что самым лучшим способом для этого является отключение отопления в домах. Отмечается, что сейчас температура воздуха в Берлине составляет +12 градусов Цельсия. Таким образом, авторы материалы предлагают немцам мерзнуть в своих квартирах и думать о том, что тем самым они как-то нанесли вред России.