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Японское издание Нихон кэйдзай рассказало о продукте, который рекомендуется употреблять каждый день.

Речь идёт об авокадо. Как сообщают авторы статьи, если съедать каждый день хотя бы одно авокадо, то можно привести в норму работу кишечника, а также улучшить метаболизм.

В статье приводятся результаты исследования американских учёных. Так, в исследовании приняли участие 163 добровольцев. Всем добровольцам было от 25 до 45 лет, кроме того, их индекс массы тела составлял не менее 25 (в норме показатель должен быть ниже этого показателя).

Добровольцев поделили на две группы. Они употребляли одинаковое количество калорий, однако первая группа также получала авокадо, 175 грамм для мужчин и 140 грамм для женщин.

По итогам исследования выяснилось, что у группы, употреблявшей авокадо, в кишечнике было обнаружено большее разнообразие полезных бактерий, чем у людей из второй группы. Также отмечается, что авокадо помогает понизить уровень «плохого» холестерина.

Недавно специалисты сообщили, что ежедневное употребление кофе благотворно влияет на печень. Рекомендуется употреблять эспрессо.

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