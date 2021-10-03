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Команде исследователей из США удалось определить, что кофе может помочь человеку в борьбе с множеством болезней, включая те, которые затрагивают печень.

Данный напиток оказался особенно полезным при лечении неалкогольного жирового заболевания печени, в рамках которого в клетках данного органа начинает откладываться большое количество жира. Обычного им страдают пациенты с диабетом и люди, имеющие лишние килограммы. Однако для борьбы с ним нужно выпивать примерно 6 чашек кофе в сутки.

При этом врачи рекомендуют в этом случае пить эспрессо. Следует также знать, что пользу приносит лишь натуральный кофе, поэтому следует отказаться от растворимого варианта. Кроме того, данный напиток противопоказан людям, страдающим от аритмии и имеющим нарушения сердечного ритма.

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