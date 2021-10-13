Политолог Михаил Чаплыга в эфире канала «Первый незалежный» рассказал о том, что Россия и США могут решить судьбу Украины без её участия.

Как сообщается, недавно в Москве состоялась встреча заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. По мнению политолога, эта встреча могла помочь сторонам прийти к соглашению.

Чаплыга считает, что сейчас США важнее выступать против Китая, и им не нужен ещё один фронт, которым сейчас является Россия. Таким образом, страны могли договориться насчёт того, что США признают геополитические интересы России в Украине. Москва же в обмен на это не будет обращать внимания на то, что США обирают украинцев путём тарифов, отбиранием ресурсов, и так далее.

Виноват в этой ситуации, как уверен Чаплыга, украинский президент Владимир Зеленский.

Украинский генерал Игорь Романенко недавно заявил, что некоторые действия Киева вызывают недовольство у США. К примеру, некоторое вооружение, которое Украина получает от США, сразу же отправляется в ДНР и ЛНР.