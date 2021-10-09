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Соединенные Штаты выражают недовольство действиями Киева. Вашингтон уже знает, что некоторые виды оружия, передаваемые Украине в условиях строжайшей секретности, часто «переходят» линию разграничения и оказываются в самопровозглашенных республиках Донбасса. Такое заявление сделал украинский генерал Игорь Романенко.

Он пояснил, что в ходе расследований было выявлено несколько случаев, когда контрбатарейные комплексы и артиллерийские установки практически сразу после получения от США отправлялись в ДНР и ЛНР.

Из-за этого Вашингтон сейчас намеревается полностью изменить стратегию сотрудничества с Украиной. Вполне вероятно, что ряд боевых систем, которые готовились к передаче Киеву, так и останутся в США.

Ранее уже сообщалось, что на украинских складах часто пропадают тепловизионное оборудование и комплекты экипировки, специальные средства, которые попадают на Донбасс из Соединенных Штатов. Они банально продаются противнику, как и оружие.

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  • 08.10.2021
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