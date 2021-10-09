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Бойцы ВСУ обвинили украинского депутата Илью Киву в том, что он перешёл черту.

Как сообщается, недавно Илья Кива, являющийся депутатом Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения. Как заявили военнослужащие ВСУ, Кива этим поздравлением «плюнул на могилы погибших бойцов».

В своём видеообращении, опубликованном Telegram-каналом УНИАН, военнослужащие попросили жителей Украины передать депутату привет и «плюнуть ему в морду». Также они позвали Киву в Донбасс, где, как они заявили, депутат сможет сам поздравить россиян, находящихся по ту сторону границы.

Кива не проигнорировал обращение и заявил, что бойцы ВСУ, сидя в окопах, слишком много смотрели телевизор, где в любой беде винят Путина.

Недавно Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проводит “наглую” внешнюю политику. Это, как он считает, приведёт страну к развалу.

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