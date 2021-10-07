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Юрий Витренко, являющийся главой украинской компании «Нафтогаз», призвал США вмешаться в политику России.

Как заявил Витренко, американский лидер Джо Байден должен помешать России лишить Европу газа. Он считает, что Россия использует газопровод как политической оружие, и Путин понял, что Европу можно этим безнаказанно «пугать».

Кроме того, Витренко выразил удивление из-за решения американского лидера отменить санкции в отношении газопровода. Но он всё же выражает надежду, что Байден предпримет необходимые меры и введёт новые санкции. Он отметил, что эта та ситуация, когда лучше поздно, чем никогда.

Но даже если США не поддержат Украину, Киев будет пытаться противодействовать несправедливости и молчать не будет. Также Витренко выразил убеждённость в том, что скором Россия начнёт шантажировать Украину и провоцировать начало вооружённого конфликта.

Недавно читатели британского издания Express раскритиковали Юрия Витренко за критику “Северного потока-2”. По их мнению, критику Витренко можно назвать недобросовестной конкуренцией.

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