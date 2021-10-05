Критика газопровода «Северный поток-2» из уст главы украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко – это недобросовестная конкуренция, уверены читатели британского издания Express.

Информационное агентство «РИА Новости» рассказало, что в британском таблоиде появилось интервью Витренко. В нем чиновник заявил, что как только «Северный поток-2» будет запущен, европейские страны поссорятся между собой. Так как многие поступят так же, как и Венгрия, заключившая контракты на прямую поставку газа.

«Ну вы посмотрите, снова вытащили российское пугало. Говорит Юрий Витренко, руководитель украинского энергетического гиганта “Нафтогаз”. Вряд ли это не ангажированный конкурент», – высмеял киевского чиновника один из читателей.

Другие комментаторы подержали его, заявив, что вся критика Украины вызвана невозможностью получать большую прибыль с транзита газа. Кроме того, Киев бесится из-за того, что Запад прекратил применять санкции против РФ и разрешил ей достроить «Северный поток-2».

Напомним, что в Польше боятся низких цен на газ из российского газопровода, так как они заставят Европу отказаться от услуг Украины.