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Украина провела учения поблизости от Крыма. Об этом рассказала пресс-служба командования объединённых сил ВС Украины на своей странице в Facebook.

Как сообщается, маневры проводились в Херсонской области. По опубликованной информации, во время маневров была совершена отработка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв вражеских живой силы и бронированной техники. Как было заявлено, маневры проводились на направлении, названным одним из самых «угрожающих».

Во время маневров были продемонстрированы навыки развертывания расчётов, кроме того, была проведена стрельба по целям. Основной целью учений указывается поддержание знаний и навыков артиллеристов. Как было заявлено, артиллерия продемонстрировала, что готова к выполнению своих задач даже в условиях, когда ситуация будет стремительно изменяться.

Ранее мы сообщали, что Украина собирается построить две военно-морские базы. Помочь в этом должна Великобритания.

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