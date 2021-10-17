Одной из главных целей визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию в конце октября станет обсуждение строительства военных баз. О них стороны договаривались ранее, однако на встрече должна появиться конкретная информация об этих объектах.

Информацию о будущих базах прокомментировал военный эксперт Константин Сивков. Он отметил, что несколько катеров, которые имеются в составе ВМС Украины, вполне могут обойтись без новых объектов, поэтому договоренность с Лондоном предполагает скорее всего размещение британского флота в Черном море.

По словам эксперта, с этим у Великобритании могут возникнуть серьезные проблемы. Связаны они с конвенцией Монтрё, согласно которой корабли Королевского флота не могут пребывать в Черном море более 14 дней. Но даже если британцы каким-то образом ухитрятся обойти данное требование, они все равно ничем не смогут помочь Украине. Потому что из-за отсутствия серьезного оружия корабли станут весьма простой мишенью для береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», развернутых вдоль побережья.