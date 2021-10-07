Учёные установили, что воспаления на пальцах рук и ног, которые визуально похожи на обморожение, могут являться ещё одним признаком коронавируса.

Специалисты изучили 50 пациентов, у которых были выявлены подобные симптомы. Кроме того, участие приняли ещё 13 человек с аналогичными воспалениями, проявившимися ещё до пандемии.

Оказалось, что у всех этих людей организм вырабатывал слишком много определённых антител. Они начинали атаковать сам вирус, а также клетки и ткани организма человека. Учёные отмечают также, что причиной воспаления может стать белковая молекула интерферона первого типа.

Проявляется воспаление, как правило, у подростков и детей, и проходит самостоятельно спустя 1-4 недели. Обычно воспаления не причиняют боли и дискомфорта. Однако они могут сопровождаться опуханием или изменением цвета пальцев.

Ранее учёные рассказали, какое влияние оказывает коронавирус на развитие заболеваний почек. Указывает, что из-за коронавируса происходит недостаток притока крови к почкам, а это грозит острыми инфекциями.