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Бразильские специалисты выяснили, из-за чего у пациентов с коронавирусом происходит сильное повреждение почек.

Как сообщает издание Frontiers in Physiology, при заболевании коронавирусом исчезает белок АСЕ2. Он используется вирусом для заражения клеток. Из-за того, что данный белок пропадает, нарушается фильтрация крови, что провоцирует повреждение почек, так как они начинают хуже выводить из организма токсины.

Кроме того, специалисты заявляют, что коронавирус также приводит к сужению почечных сосудов. Из-за этого происходит недостаток притока крови к почкам, что ведёт к развитию острых инфекций.

Таким образом, эти процессы значительно повышают вероятность развития тяжёлых заболеваний почек. У пациентов, которые излечились от коронавируса, повреждения почек наблюдались в 40% случаев.

Недавно учёные установили, что у коронавируса есть белки, которые практически идентичны человеческим. За счет этого, как было предположено, коронавирус обходит иммунитет человека.

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