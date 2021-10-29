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Американские специалисты сумели создать форму тёмного льда, которая есть в центре Урана и Нептуна.

Речь идёт о суперионном льде. Он образуется в условиях весьма высоких температур и давления. К примеру, образоваться такой лёд может в центре планет, которые являются ледяными гигантами. В лабораторных условиях подобный лёд получить весьма непросто.

Ранее специалисты могли получить суперионный лёд лишь на долю секунды. Но недавно был найден способ, который позволяет получить суперионный лёд на долгое время.

Для этого был задействован источник синхротронного излучения. С его помощью электроны разгоняются до скорости, которая почти достигает скорости света, а затем генерируются рентгеновские лучи. За их счёт удалось получить суперионный лёд, который был сжат между двумя алмазными наковальнями и нагрет до очень высоких температур.

Ранее учёные рассказали о новом способе для изучения материалов. При помощи спектроскопии они сумели обнаружить некоторые скрытые связи.

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