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Специалисты Института промышленных наук Токийского университета применили новый способ, который позволяет изучать свойства материалов.

Речь идёт о спектроскопии – этот метод подразумевает изучение электромагнитных излучений, что позволяет выяснять свойства органических молекул. Как сообщается, этот метод позволяет получить сведения об электронах и атомах. Отмечается, что одной из особенностей метода является его высокая чувствительность и разрешение.

Но, как указывается, связь спектральных данных с некоторыми свойствами материала является неоднозначной. Это, к примеру, оптические свойства, плотность, стабильность или электронная проводимость. Для исследования учёные обучили искусственный интеллект предсказывать обширные свойства материалов. В итоге ИИ нашёл некоторые скрытые связи.

По словам учёных, этот подход поможет для прогнозирования свойств новых материалов и функций, так как позволяет выявить, где, когда и как возникают определённые свойства.

Недавно специалисты NASA в новом исследовании выяснили, когда на Земле уровень содержания кислорода упадёт до минимума. По их словам, это произойдёт примерно через один миллиард лет.

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