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Итальянские специалисты установили, что доверие людей к роботу частично зависит от его речи и способности к разговору.

Соответствующее исследование провели учёные Университета Палермо. В эксперименте приняли участие 27 человек. До начала исследованиям им необходимо было ответить на ряд вопросов. После этого люди провели встречу с роботами. При этом непосредственно с ними они не общались, а лишь наблюдали, как роботы разговаривают на различные темы сами с собой.

Затем участникам исследования нужно было повторно ответить на вопросы. Выяснилось, что после того, как люди понаблюдали за разговорами роботом, они начали больше им доверять.

По словам учёных, это объясняется тем, что разговоры робота сделали его более похожим на человека. В дальнейшем специалисты собираются дальше исследовать психологию отношений между людьми и роботами.

Недавно мы сообщали о том, что в Японии учёные создали “третью руку” для человека. Устройство было разработано для того, чтобы расширить возможности человеческого тела.

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