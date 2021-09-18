Специалисты из Японии разработали роботизированную руку, которая может использоваться в ручном труде.

Учёные дали своей разработке название AugLimb. Согласно заявлению специалистов, роботизированная рука создавалась для того, чтобы расширить возможности человеческого тела. Так, указывается, что в разложенном состоянии устройство в 2,5 раза длиннее, чем предплечье человека в среднем. Конструкция предусматривает семь степеней свободы, за счёт чего применять руку можно в разных сферах деятельности.

Отмечается, что AugLimb имеет небольшой вес. Таким образом, её смогут использовать даже дети или пожилые люди.

По словам учёных, роботизированная рука пригодится в быту, в медицине или на производстве. Детали устройства напечатаны на обычном 3D-принтере. В настоящее время разработка проходит испытания.

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