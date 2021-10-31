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Международная группа учёных установила, что окраска больших панд позволяет им маскироваться.

Большие панды принадлежат к семейству медвежьих, они обитают в Китае. Учёные сделали фотографии панд в их естественной среде обитания, и благодаря анализу снимков выяснили, что расцветка панд выполняет функцию камуфляжа.

К примеру, тёмные пятна на шкурах панд позволяют им сочетаться со стволами деревьев. Светлые пятна сливаются со снегом и листьями. Светло-коричневый оттенок позволяет цветам плавно переходить друг в друга. Таким образом, панда может скрыться в ландшафте, кроме того, хищник не сможет верно оценить размеры животного.

Также учёные отметили, что эффект камуфляжа срабатывает не только для человека, но и на кошек и собак. Именно эти хищники чаще всего охотятся на панд.

Ранее учёные установили, почему белые акулы нападают на людей. Как оказалось, из-за плохого зрения они путают людей со своей обычной добычей.

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