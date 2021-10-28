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Австралийские учёные рассказали, почему большие белые акулы иногда совершают нападения на людей.

Учёные провели моделирование, при помощи которого изучили особенности зрения акул. Кроме того, они наблюдали за молодыми белыми акулами в зоопарке Таронга.

Как оказалось, акулы с трудом могут разобрать мелкие детали и оттенки. По этой причине порой получается так, что они путают людей со своей обычной добычей – тюленями или морскими львами. Во время наблюдений, к примеру, акулы воспринимали людей, которые плавали на досках для серфинга, как свою стандартную добычу.

Специалисты предположили, что можно снизить количество случаев нападения на людей, или изменить одежду для серфингистов и их доски так, что они меньше напоминали ластоногих.

Ранее учёные выяснили, что звуки, которые издают лемуры индри, напоминают человеческие. Также было отмечено, что они имеют ритмы.

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  • Анна
  • 27.10.2021
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