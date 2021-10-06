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Специалисты из Университета Дьюка в США выяснили, что собранные в одну систему элементы квантового компьютера более производительны, чем возможности всех элементов по отдельности в сумме.

Как сообщается, учёные разработали технологию, с помощью которой они сумели уменьшить количество ошибок и повысить надёжность системы. В эксперименте использовались системы ионной ловушки. Так, указывается, что специалисты измерили состояние логического элемента из шести кубитов, и точность составила 99,4%. При этом каждый из элементов имел точность 98,9%.

Для разработки больших квантовых компьютеров такая незначительная на первый взгляд разница весьма важна, и может стать решающим шагом. Отмечается, что если бы кубиты являлись рабочими сборочной линии и занимались каждый своей задачей, то правильное начальное состояние составляло бы только 93,6% времени. Это 98,9%, умноженное само на себя шесть раз. Чем кубитов больше – тем выше процент ошибок. Повышение надёжности системы, таким образом, очень важно.

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