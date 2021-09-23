Специалисты из США разработали крохотные микрочипы, которые переносятся ветром.

Как сообщается, эти чипы имеют размер приблизительно с песчинку. Они совмещены с микродатчиками, аккумуляторами, антеннами и прочими необходимыми элементами. При их разработке учёные основывались на природных прототипах. Так, вдохновением стали семена цветущей лианы Tristellateia.

Своего двигателя разработка не получила – чип ловит потоки воздуха и использует их для перемещения, подобно семенам лианы. Разработка способна долгое время находиться в воздухе, падая с большой высоты, и перелетать на большие расстояния.

Использовать такие чипы предлагается для контроля распространения загрязнения воздуха, а также для того, чтобы следить за распространением вирусов и ядовитых веществ.

Ранее мы сообщали о разработанных в Стамбуле турбинах, которые вырабатывают электричество за счёт транспортного вихря. Размещать их предлагается вдоль дорог.