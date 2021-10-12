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Специалисты Массачусетского университета разработали способ, который позволяет использовать растения в качестве источников света.

Согласно имеющейся информации, ещё в 2017 году учёные разработали специальные наночастицы. Внедрение их в растения позволяет последним светиться на протяжении четырёх часов. Однако этот свет был слишком тусклым.

Специалисты доработали наночастицы и нашли способ, который позволил увеличить интенсивность свечения растений в десять раз. За счёт использования светового конденсатора удалось сильно увеличить время свечения. Кроме того, после «подзарядки» светом растения вновь начинают светиться. Вреда же растениям никакого не наносится.

Руководитель проекта Майкл Страно заявил, что основной целью разработок является создание возможности освещать окружающую среду при помощи растений.

Ранее учёные разработали краску, которая способна отражать до 98% солнечного света. Её предлагается использовать для охлаждения помещений.

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