Учёные из США создали белую краску, отражающую практически весь солнечный свет.

Как сообщается, обычная белая краска способна отразить максимум 90% солнечного света. Новая краска, по словам учёных, отражает до 98% солнечного света. Добиться столь высокого результата удалось благодаря сульфату бария, который был добавлен в состав краски в большом количестве.

Краска уже была запатентована специалистами. Также она была внесена в Книгу рекордов Гиннеса.

В дальнейшем новую краску планируется массово производить. Её предлагается использовать для охлаждения помещений. В рамках эксперимента была покрашена крыша здания площадью 93 квадратных метра. Выяснилось, что эффект от краски сопоставим с кондиционером мощностью 10 кВт.

Ранее учёные разработали новый способ окраски синих джинсов. Метод снижает применение химикатов и расходы воды в 25 раз.