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Специалисты Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте считают, что яд скорпионов можно будет использовать для лечения COVID-19.

Как отмечается, яд скорпионов с древних времён был задействован в традиционной медицине Китая и Индии. Согласно заявлению учёных, этот яд содержит несколько пептидов, причём часть из них – нейротоксины и весьма мощные.

Кроме того, в яде скорпионов есть элементы, которые обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Именно из-за них яд планируется применить в лечении коронавируса.

В настоящее время учёные осуществил сбор яда у диких скорпионов различных видов. В дальнейшем яд будет очищен от токсинов, а затем модифицирован. После этого он будет задействован в экспериментах для лечения коронавируса.

Ранее исследователи установили, что у людей, переболевших коронавирусом, повышается риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Как было установлено, вирус повышает число неправильно свернутых белков.

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  • Анна
  • 27.10.2021
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