Группа немецких исследователей смогла выяснить, что у переболевших коронавирусом людей повышаются риски развития опасных заболеваний мозга, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Специалисты отмечают, что коронавирусная инфекция способна спровоцировать возникновение нейродегенеративных болезней. Они пришли к этому выводу после проведения тщательного изучения строений клеток и воспроизведения из них вирусных белков. После длительного анализа полученных данных ученые заметили, что SARS-CoV-2 повышает число белков, которые были неправильно свернуты, что приводит к развитию соответствующих заболеваний.

Александр Панчин, один из авторов исследования, отметил, что у пациентов, переболевших COVID-19, болезнь Альцгеймера развивается далеко не сразу – данный процесс может длиться годами. Негативные последствия от повреждения центральной нервной системы тоже могут проявиться лишь спустя несколько лет.