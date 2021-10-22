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Группа немецких исследователей смогла выяснить, что у переболевших коронавирусом людей повышаются риски развития опасных заболеваний мозга, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Специалисты отмечают, что коронавирусная инфекция способна спровоцировать возникновение нейродегенеративных болезней. Они пришли к этому выводу после проведения тщательного изучения строений клеток и воспроизведения из них вирусных белков. После длительного анализа полученных данных ученые заметили, что SARS-CoV-2 повышает число белков, которые были неправильно свернуты, что приводит к развитию соответствующих заболеваний.

Александр Панчин, один из авторов исследования, отметил, что у пациентов, переболевших COVID-19, болезнь Альцгеймера развивается далеко не сразу – данный процесс может длиться годами. Негативные последствия от повреждения центральной нервной системы тоже могут проявиться лишь спустя несколько лет.

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