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Учёные Чикагского университета изучили состояние абсолютного счастья.

В эксперименте было установлено, что люди часто испытывают счастье, когда полностью погружаются в своё любимое занятие. В это время они чувствовали радость, эйфорию и эмоциональный подъём вне зависимости от прочих факторов.

В итоге специалисты вывели «формулу счастья». Она основана на вхождении в  состояние «потока». Так, указывается, что есть область, в которой человек может проявить себя по максимуму. Имеются и нужные навыки, цель и моментальная обратная связь. За счёт этого человек может сконцентрироваться на задаче и обо всём забыть. Кроме того, отмечается, что в подобном состоянии теряется ощущение «внутреннего я».

Состояние потока известно учёным уже не одного десятилетие, но оно всё ещё является загадкой. Погрузиться в него «по инструкции» нельзя, а любое отвлечение выбрасывает из этого состояние. Как предполагают специалисты, для того, чтобы войти в это состояние, нужно уметь концентрировать внимание.

Недавно учёные из Австралии установили, что регулярные прогулки в солнечные дни помогают бороться с депрессией. Также прогулки помогают улучшить сон.

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