Турецкие диетологи рассказали о «суперпродуктах», которые помогут полностью обновить организм.

Так, специалисты отметили кресс-салат, который они назвали чистым источником энергии. У этого продукта самая большая биодоступность, также он содержит множество полезных микроэлементов и витаминов.

Также отмечается петрушка, которая помогает организму получить энергию и способствует сжиганию жира и снятию отеков. Диетологи отмечают, что петрушку следует добавить в ежедневный рацион.

Кроме того, отмечаются листья свёклы, которые даже питательнее, чем сама свёкла. Они содержат много железа и витамина А. Листья свёклы можно добавлять в салаты.

Множество антиоксидантов, витаминов и полезных минералов содержат морские водоросли. Специалисты отметили, что морские водоросли можно употреблять в качестве замены костному бульону.

Ещё одним суперпродуктом диетологи назвали чеснок, который способствует нормализации давления и устраняет холестерин. Также он обладает противовирусными свойствами.

Недавно диетологи перечислили продукты, которые оказывают негативное влияние на продолжительность жизни человека. В частности, в список вошли полуфабрикаты и продукты с высоким содержанием сахара.