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Диетолог Майо Кэтрин Зерацки рассказала о продуктах, которые сокращают продолжительность жизни. Её слова передаёт портал Eat This, No That!

Специалист отмечает, что плохое влияние на срок жизни оказывают полуфабрикаты, обработанное красное мясо, ультрапастеризованные продукты, а также жареная пища. Кроме того, вредны продукты, в которых содержится много сахара, а также злоупотребление алкоголем.

Исключение этих продуктов, как заявляет диетолог, поможет улучшить самочувствие и позволит прожить дольше. Также Зерацки сообщила, что продукты, которые были обработаны по минимуму, к примеру, консервированные овощи или замороженное мясо, содержат различные полезные вещества.

Продукты же, которые имеют высокую степень переработки, содержат много сахара и жиров, полезных веществ в них почти нет и, как правило, они весьма калорийны.

Недавно диетологи перечислили продукты, которые помогут убрать висцеральный жир на животе. Отмечается, что избыток этого жира весьма опасен.

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