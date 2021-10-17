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В Великобритании начал с большой скоростью распространяться вирус «супер-простуды». Об этом сообщает издание The Telegraph.

По словам специалистов, люди стали более уязвимы перед обычным ОРВИ, и произошло это из-за того, что все носят маски и используют антисептики. Как было отмечено, обычная простуда может быть вызвана более, чем 200 штаммами инфекции.

Причиной появления «супер-простуды» мог стать респираторно-синцитиальный вирус. Практически у всех людей симптомы данного заболевания не отличаются от обычной простуды, однако у пожилых людей, а также детей, которым ещё не исполнилось двух лет, болезнь может протекать намного тяжелее.

Специалисты считают, что защититься от «супер-простуды» можно лишь за счёт соблюдения полной изоляции. При появлении симптомов простуды следует соблюдать постоянный покой и проходить симптоматическое лечение.

Ранее специалисты рассказали, как отличить простуду от коронавируса. Как отмечается, основным признаком коронавируса является потеря обоняния или изменение запахов и вкуса.

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