Биологи из Великобритании рассказали о признаках, по которым можно отличить заболевание COVID-19 от гриппа и простуды.

Так, самым основным признаком коронавирусной инфекции, как выяснили учёные, является потеря обоняния или изменение запахов и вкуса. При коронавирусе у пациентов нередко диагностируют лихорадку, озноб и стойкий кашель. Другими признаками заболевания данной инфекцией учёные называют ухудшение или полную потерю аппетита, мышечную боль.

В случае, если у пациента не наблюдается ни одного из этих признаков, то с высокой вероятностью можно утверждать, что болен он не коронавирусом.

Для выявления перечисленных признаков было организовано восемь раундов тестирования. Проводились они с июня 2020 года по январь 2021 года. После этого учёные проводили анализ данных.

Ранее учёные сообщили, как можно быстро восстановить обоняние после излечения от коронавируса. Для этого рекомендуется использовать капли для носа с витамином А.