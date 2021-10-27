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Авторы издания The Hill заявили, что офицеры ВМС США теряют боевой дух и становятся менеджерами.

Как сообщается, в последний раз ВМС США принимали участие в морском сражении ещё в середине 1945 года – во время вторжения на Окинаву. После этого проводились разные морские операции, однако они имели лишь поддерживающий характер, да и враг был ниже уровня по сравнению с Японией.

Сухопутные войска, морская пехота, авиация участвовали в боевых действиях во многих странах, но у флота аналогичного опыта нет. «Игры в кошки-мышки» с советскими подлодками настоящими сражениями считать нельзя.

В то же время, такие инциденты, как пожар на USS Bonhomme Richard продемонстрировали, что с нештатной ситуацией флоту справиться затруднительно. По информации издания, сейчас у флота множество различных проблем. В итоге морской флот США может оказаться не таким уж и непобедимым.

Решить это авторы статьи предлагают кардинальной реформой военно-морского образования.

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