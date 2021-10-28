Из-за недавнего скандала с рэпером Моргенштерном телеканал СТС решил перенести премьеру своего нового проекта «Русский ниндзя».

Как сообщается, премьера шоу была назначена на 27 октября на 20 часов. Ведущими, как было заявлено, выбрали рэпера Моргенштерна и блогера Иду Галич. Однако неожиданно СТС объявил, что вместо премьеры шоу телеканал покажет фильм «Дэдпул».

По словам представителей СТС, произошли изменения в программной сетке. Причины переноса не сообщаются, но, как предположили пользователи Сети, такое решение было принято из-за недавнего скандала с заявлением Моргенштерна насчёт празднования Дня Победы.

Так, исполнитель в интервью Ксении Собчак заявил, что на празднование уходят миллионы, и смысла в этом он не видит. Его слова было резко раскритикованы.

Новой датой премьеры «Русского ниндзя» назначено 22 ноября.

Недавно жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина заявила, что они не носят кольца после свадьбы. Также она отметила, что им нужно хоть иногда побыть в одиночестве.