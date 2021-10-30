Союзники пытаются надавить на президента США Джо Байдена для того, чтобы он не перешёл первым к политике неприменения ядерного оружия. Об этом заявляет издание Financial Times.

Существующие положения ядерной политики США были приняты ещё во времена холодной войны. Эта политика защищала Европу и Азию «ядерным зонтиком», так как США могли превентивно использовать ядерное оружие. Сейчас же США решили пересмотреть ядерную политику.

Согласно информации издания, сразу несколько стран против того, чтобы США отказались от принципа упреждающего удара. Как считают представители этих стран, если США примут эту меру, то будет продемонстрировано, что использоваться ядерное оружие будет лишь в исключительных случаях.

Это, как заявили союзники, станет огромным подарком для России и США.

Недавно военный эксперт Борис Рожин заявил, что война за Крым быстро перерастёт в ядерную. По этому причине она никому на Западе не нужна.