Российские военные помешали американскому самолёту шпионить за Крымом. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Soha.

Согласно опубликованной информации, США попытались осуществить новую провокацию в районе Чёрного моря. Так, сюда были направлены стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Они чуть было не проникли в российское воздушное пространство поблизости от Крыма.

На перехват американских самолётов были отправлены два российских истребителя Су-30СМ. Но, по информации издания, над Чёрным морем находился ещё один американский самолёт – Boeing RC-135. Его задачей была слежка за действиями российских военных во время проводимой двумя другими самолётами провокации.

Как отмечается, Boeing RC-135 имеет специальные устройства радиоэлектронной разведки, которые помогали ему собирать нужную информацию. В воздушное пространство России этот самолёт не вторгался. Отмечается, что если бы он приблизился, то смог бы наблюдать за Кубанью, Кавказом и Краснодаром.

Недавно мы сообщали о том, что американские бомбардировщики отработали удар по российским кораблям в Чёрном море. Для этого были задействованы бомбардировщики B-1B Lancer.