Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские военные помешали американскому самолёту шпионить за Крымом. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Soha.

Согласно опубликованной информации, США попытались осуществить новую провокацию в районе Чёрного моря. Так, сюда были направлены стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Они чуть было не проникли в российское воздушное пространство поблизости от Крыма.

На перехват американских самолётов были отправлены два российских истребителя Су-30СМ. Но, по информации издания, над Чёрным морем находился ещё один американский самолёт – Boeing RC-135. Его задачей была слежка за действиями российских военных во время проводимой двумя другими самолётами провокации.

Как отмечается, Boeing RC-135 имеет специальные устройства радиоэлектронной разведки, которые помогали ему собирать нужную информацию. В воздушное пространство России этот самолёт не вторгался. Отмечается, что если бы он приблизился, то смог бы наблюдать за Кубанью, Кавказом и Краснодаром.

Недавно мы сообщали о том, что американские бомбардировщики отработали удар по российским кораблям в Чёрном море. Для этого были задействованы бомбардировщики B-1B Lancer.

Вам может понравиться

В Минобороны Таджикистана назвали катастрофической ситуацию в Афганистане

В Афганистане сейчас нет инклюзивного и легитимного правительства, а также постоянно нарушаются права человека, заявил глава Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо. По его словам, эти факторы вполне могут привести к серьезной

В России впервые с больницы взыскали миллион рублей за смерть пациента от коронавируса

В Астраханской области женщина сумела выиграть суд против больницы за смерть своего супруга. Об этом рассказал адвокат Сергей Броницкий на своей Instagram-странице. Также он отметил, что это первый в России
  • Анна
  • 25.10.2021
  • читать 1 минуту

Представитель МИД Украины заявил, что Россия не помешает крымчанам общаться с украинскими властями

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко высказался насчёт реакции жителей Крыма на предложение создать на границе с Россией «центры связи с властями». Некоторое время назад было предложено открыть центры связи
  • Анна
  • 24.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 26 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 9 °C |